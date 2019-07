गुना. किराए के भवनों rented buildings में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों anganwadi centers में बच्चों children के लिए न तो खेलने की जगह neither play space है और न ही बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था। इन केंद्रों में बच्चों के लिए खेलकूद, पढ़ाई sports, education के साथ खाना भी खिलाया जा रहा है। स्थिति यह है कि शहर में कुल 168 आंगनबाड़ी केंद्र 168 Anganwadi centers in the city हैं। जिनमें से मात्र 17 केंद्र ऐसे हैं जो सरकारी भवन में only 17 centers are operating in the government building संचालित हैं जबकि शेष 151 आंगनबाड़ी केंद्र 151 Anganwadi centers किराए के भवनों rented buildings में चल रहे हैं।

10 माह से किराया नहीं मिला

पत्रिका टीम ने शहरी आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति का जायजा लिया तो मुख्यालय के इन केंद्रों का हाल बहुत बुरा नजर आया। एक भी आंगनबाड़ी केंद्र ऐसा नहीं मिला जिसका किराया शेष न हो। अधिकांश आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि किसी को 6 माह से तो किसी 10 माह से किराया नहीं मिला है।



किराये के कमरों में यह आ रही परेशानियां

स्थान के क्षेत्रफल के अनुसार किराया तय किया जाना होता है, लेकिन यह राशि 3 हजार से अधिक भी नहीं होनी चाहिए। कई आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं, जहां 68 स्केयर फीट के कमरे में 12 से 20 बच्चों को रखा जा रहा है। एक बच्चे को खेलकूद के लिए कम से कम 25 स्केयर फीट मानक तय हैं लेकिन इन केंद्रों में तो बच्चों के लिए बैठने की भी जगह अपर्याप्त है।

यह बोले जिम्मेदार

शहरी इलाके में कुल 168 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, इनमें से मात्र 17 ही सरकारी भवन में संचालित हैं। शेष किराए के भवनों को धीरे धीरे सरकारी भवन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रक्रिया चल रही है।

डीएस जादौन, जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी