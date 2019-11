अपर्णा बनी गूगल की तकनीकी सलाहकार, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी बधाई

गुना/ मध्यप्रदेश के गुना राघौगढ़ के जेपी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की छात्रा अपर्णा दुबे को गूगल ने तकनीकी सलाहकार google technical advisor aparna dubey बनाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट पर अपर्णा दुबे को बधाई देते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने ट्वीटर पर लिखा, मेरे निर्वचन क्षेत्र के इंजीनियरिंग विवि से एक छात्र को गूगल में अच्छी नौकर मिली, मुझे गर्व है।

Proud to see a student studying in an Engineering University in my constituency , raghogarh has got a high profile job in #google There is so much talent across our country who with access to quality Education can achieve great things!@OfficeOfKNath @digvijaya_28 @JM_Scindia pic.twitter.com/i7yAU1Iirf