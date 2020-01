मरीजों को ले जा रही बस को कंटेनर ने मारी टक्कर, 35 घायल,एक की मौत

गुना@प्रवीण मिश्रा की रिपोर्ट...

गुना जिला मुख्यालय से 10 किमी दूर एनएच 46 पर रविवार को पाटई के पास कंटेनर और बस की भिड़ंत में लगभग 35 लोग के घायल हो गए। सभी घायल नेत्र चिकित्सालय से इलाज कराकर जा रहे थे।

मिली जानकारी अनुसार लटेरी स्थित सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय से ऑपरेशन के बाद मरीजों को ले जा रही बस में पाटई के पास कंंटेनर ने टक्कर मार दी, जिससे बस पलट गई, जबकि कंटेनर सड़क से उतर कर खेत में पहुंच गया।

इस दुर्घटना में बस में सवार मरीजों में से 3 दर्जन मरीज घायल हुए हैं। मौके पर प्रशानिक अफसर और पुलिस ने पहुंच कर राहत और बचाव कार्य करते हुए घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया है। इनमें से जिला अस्पताल में दाखिल महिला छतरी बाई पत्नी पन्नालाल की आज मौत हो गई।

पहले भी हुई हैं दुर्घटनाएं...

गुना में इससे पहले हाईवे पर रूठियाई के पास सुबह के समय दर्दनाक हादसा हो गया था। इस दौरान सड़क किनारे खड़े ट्रक में यात्री बस जा भिड़ी। जिससे 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई एवं 58 लोग घायल हो गए।

दरअसल इस समय गुना के ग्राम रुठियाई और गादेर के बीच उत्तरप्रदेश के बांदा से अहमदाबाद जा रही बस खड़े ट्रक से टकरा गई थी।

यह भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि गेहूं से भरे ट्रक और बस के परखच्चे उड़ गए। बस खचाखच भरी थी। जिसके चलते बस चालक समय पर ब्रेक नहीं लगा पाया। बस का नम्बर Bus reg. No is UP78 BT6226 और ट्रक का नंबर Truck reg. No is MP22 H 5665 है।