डीआईजी के बेटे का खाना बनाने वाला सिपाही निकला कोरोना पाॅजिटिव, रिपोर्ट आने के बाद हड़कंप

इंदौर/गुना/होशंगाबाद. कोरोना के केसों में लगातार वृद्धि और हाईप्रोफाइल लोगों से जुड़े मामले आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। डीआईजी होशंगाबाद अरविंद सक्सेना (DIG Hoshangabad Arvind Saxena) के बेटे के लिए खाना बनाने वाला सिपाही कोरोना टेस्ट में पाजिटिव निकला है।(DIG's Son Cook report Corona positive, was in isolation for 9 days.) सिपाही डीआईजी के बेटे के लिए इंदौर में उनके घर खाना बनाता था।

सिपाही 22 अप्रैल को इंदौर से बाइक से ही गुना पहुंचा था(Constable travelled by bike from Indore to Guna) । गांव पहुंचने के बाद गांव में रहा। लेकिन करीब एक सप्ताह बाद स्वास्थ्य विभाग को उसके आने की सूचना मिली तो उसे आईसेलेशन में रखकर जांच सैंपल लिया गया। रिपोर्ट आने के बाद हड़कंप मच गया। उसकी रिपोर्ट पाॅजिटिव आई है।

डीआईजी का खाना बनाने वाला आरक्षक विजय शर्मा (Constabale Vijay Sharma)गुना जिले (Guna district) के चाचौड़ा (Chachauda) के बापचा लहरिया का रहने वाला है। डीआईजी के परिवारवालों के मुताबिक 20 अप्रैल को वह आखिरी बार खाना बनाने गया था।

आरक्षक ने बताया कि इंदौर शहर का माहौल कोरोना की वजह से दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। इस वजह से उसने छुट्टी ले ली और 22 अप्रैल को गांव जाने का निर्णय लिया। फिर वह गुना स्थित गांव जाने को बाइक से ही निकल पड़ा। जानकारी के मुताबिक गांव पहुंचने के बाद वह छह दिनों तक सामान्य तरीके से रहा। 28 अप्रैल को स्वास्थ्य महकमा को उसके बाहर से आने की सूचना हाथ लगी। स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने गांव पहुंचकर सिपाही को अस्पताल पहुंचाया।

वहां उसे आईसोलेशन में रखने के साथ सैंपल जांच को भेजा गया। सैंपल रिपोर्ट आने के बाद हड़कंप मच गया। सिपाही कोरोना पाॅजिटिव निकला। आईसोलेशन में सिपाही करीब नौ दिनों से था। गुरुवार को रिपोर्ट आई (Corona positive report of Constable)। रिपोर्ट आने के बाद कलक्टर एस. विश्वनाथन और एसपी तरुण नायक देर रात जिला अस्पताल पहुंचे और सीएमएचओ से मामले की जानकारी ली।

उधर, डीआईजी अरविंद सक्सेना ने बताया कि आरक्षक 25वीं बटालियन का है। वह पिछले 18 दिन से अवकाश पर है। उसने तबीयत खराब होने की जानकारी दी थी, इस कारण उसे छुट्टी दे दी गई। इसने बाद में आने का कहा था, लेकिन हमने उससे कहा कि आराम करो।

