पहरे में पानी...MP के बांध में चोरी रोकने के लिए पेट्रोलिंग कर रहे पहरेदार

गुनाPublished: Mar 01, 2024 03:07:48 pm Submitted by: deepak deewan

Gopikrishna Sagar Dam Guna - Guard on the water of Dam पानी की चोरी रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन ने सख्त एक्शन लेने की चेतावनी दी है। यहां तक कि एफआईआर भी दर्ज कराने की धमकी दी है।

एमपी में पानी पर पहरा लगा है। गुना के गोपीकृष्ण सागर बांध के पानी पर अधिकारियों की गहरी नजर है। यहां पानी की चोरी रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन ने सख्त एक्शन लेने की चेतावनी दी है। यहां तक कि एफआईआर भी दर्ज कराने की धमकी दी है। पानी की चोरी को रोकने के लिए यहां लगातार पेट्रोलिंग भी की जा रही है।



गुना में अभी से जलसंकट गहराने लगा है। यहां के गोपीकृष्ण सागर बांध में जितना पानी बचा हुआ है वो कुछ ही दिन चल सकता है। गोपीकृष्ण सागर बांध से न केवल राघोगढ़ में पेयजल पूर्ति होती है बल्कि NFL और GAIL जैसे बड़े उद्योगों में भी पानी भेजा जाता है। जेपी यूनिवर्सिटी में भी यहीं से पानी की सप्लाई की जाती है।



जलसंकट को देखते हुए जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी चिंतित हो उठे हैं। दरअसल खेतों में सिंचाई के लिए आसपास के किसान बांध से पानी की चोरी करते हैं। मॉनसून आने में अभी भी कई माह हैं और इससे पहले भीषण गर्मी भी आएगी। ऐसे में बांध में पानी बनाए रखने के लिए सिंचाई विभाग ने यहां पहरा बैठा दिया है।

बांध का पानी बचाने और चोरी रोकने के लिए यहां पहरेदार तैनात कर दिए हैं। दरअसल बारिश कम होने से इस बार बांध में महज 60 प्रतिशत पानी का ही भंडार किया जा सका था। इसके बाद जलस्तर भी तेजी से गिर रहा है। 29 फरवरी तक बांध में महज 26 फीसदी पानी ही बचा है। ऐसे में कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस ने साफ कह दिया है कि अवैध रूप से पानी की चोरी करनेवालों की मोटर पंप जब्त करें। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है। यह भी पढ़ें—ठंड-ओला-पानी, चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ से 10 मार्च तक बिगड़ा रहेगा मौसम पढ़ना जारी रखे