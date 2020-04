ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सचिन पायलट से की चर्चा, कहा- जल्द घर लौटेगी बिटिया अंशिका

गुना. कोरोना वायरस के कारण देश में लॉकडाउन लगा है। जिस कारण से कई लोग अपनों से दूर दूसरे शहरों में फंसे हुए हैं। ऐसे लोगों की सरकार और प्रशासन के द्वारा लगातार मदद की जा रही है। मध्यप्रदेश के गुना जिले के रहने वाले आशीष जैन की मदद के लिए खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया सामने आए हैं। लॉकडाउन का पालन करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों अपने दिल्ली स्थिति आवास में हैं। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से वो मध्यप्रदेश के लोगों की मदद कर रहे हैं।

ट्वीट कर दी जानकारी

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर जानकारी दी है। सिंधिया ने कहा- प्रिय आशीष,आपसे दूरभाष पे चर्चा के अनुसार, मेरी राजस्थान के उप मुख्यमंत्री, सचिन पायलट जी से आपकी बिटिया, अंशिका, के सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई है। कृपया आप आश्वस्त रहें कि आपकी बेटी की उचित देखभाल की जाएगी। और शीघ्र ही उसकी घर वापसी की कोशिश की जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने दूसरे ट्वीट में कहा- राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी ने मेरे अनुरोध के बाद राजस्थान शहर के कोटा में फंसी गुना शहर की बिटिया इशिका को शीघ्र अपने घर भेजने को लेकर भी आश्वस्त किया।

क्या है मामला

दरअसल, गुना जिले के रहने वाले आशीष जैन ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को एक ट्वीट किया था। आशीष जैन ने अपने ट्वीट पर लिखा था, मेरी बेटी कोटा में फंस गई है, वह वहां पढ़ाई के लिए गई थी। वह छात्रावास में रह रही है और अस्वस्थ है। कृपया उसे गुना लाने में हमारी मदद करें। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद मदद के लिए आगे आए थे।

@JM_Scindia @ChouhanShivraj my daughter is stuck in kota , she went for studies there . She is staying in hostel and is unwell. please need your help in bringing her home to guna .