LIC सहायक मेन्स परीक्षा विश्लेषण 2019 : जानिये पेपर के पूछे जाने वाले प्रश्न और कठिनाई का स्तर

गुना। भारतीय जीवन बीमा निगम ( LIC ) ने 22 दिसंबर को LIC असिस्टेंट मेन्स 2019 की परीक्षा अलग-अलग पालियों में आयोजित की थी। परीक्षा में एलआईसी में भर्ती LIC Bharti के लिए कई उम्मीदवार उपस्थित हुए। एलआईसी सहायक मेन्स परीक्षा LIC Assistant Exam Analysis 2019 (Mains) का समग्र कठिनाई स्तर मध्यम "मॉडरेट" Moderate था।

उम्मीदवारों के अनुसार रीज़निंग एबिलिटी Reasoning Ability और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन Aptitude section उन सभी के लिए कठिन थे। यहां एलआईसी सहायक 2019 परीक्षा के विस्तृत परीक्षा विश्लेषण Detailed exam analysis और समीक्षा के साथ-साथ पूछे गए प्रश्नों, कठिनाई स्तर और अच्छे प्रयासों के प्रकार साझा किए हैं।

LIC सहायक मेन्स परीक्षा 2019 ऑनलाइन आयोजित की गई थी। अभ्यर्थियों से कुल 200 बहुविकल्पीय प्रश्न multiple choice questions पूछे गए थे। सभी चार वर्गों के लिए एक अलग अनुभागीय समय था - रीज़निंग एबिलिटी Reasoning Ability , क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल / फाइनेंशियल अवेयरनेस और अंग्रेजी भाषा।

प्रत्येक अनुभाग section को व्यक्तिगत रूप से प्रयास करने के लिए उम्मीदवारों को 30 मिनट का समय दिया गया था। उम्मीदवार द्वारा चिह्नित हर गलत उत्तर Wrong answer के लिए 0.25 अंक की नकारात्मक अंकन Negative marking है।

एलआईसी LIC सहायक मेन्स 2019 परीक्षा के विस्तृत परीक्षा विश्लेषण से गुजरें और भारतीय जीवन बीमा निगम Life Insurance Corporation of India (एलआईसी) द्वारा परीक्षा के लिए निर्धारित प्रश्न पत्र को जानें। ये केवल परीक्षा विश्लेषण है :

धारा MCQ की संख्या अच्छा प्रयास कठिनाई स्तर रीज़निंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर 60 42 - 48 मध्यम मात्रात्मक रूझान 50 35-41 मध्यम सामान्य / वित्तीय जागरूकता 50 34-42 मध्यम अंग्रेजी भाषा 40 31-34 आसान मॉडरेट कुल 200 129-139 मध्यम

अनुभाग-वार परीक्षा विश्लेषण...

अनुभाग पूछे गए प्रश्न कठिनाई का स्तर सोचने की क्षमता पहेली युक्तिवाक्य असमानता मशीन इनपुट / आउटपुट डिकोडिंग कोडिंग रक्त संबंध मध्यम सामान्य / वित्तीय जागरूकता कैशलेस इंडिया GOA फिल्म फेस्टिवल सॉफ्टपोल और ओपनपोल ल घु वित्त बैंक एसटीपी - एनईएफटी प्रौद्योगिकी CIRE का फुल फॉर्म धर्म संरक्षक अंश न्यूक्लियर फ्लोटिंग पावर फ्लोटिंग मध्यम मात्रात्मक रूझान Quantitative Aptitude तिथि व्याख्या (बार ग्राफ, पाई चार्ट और सारणीबद्ध) द्विघात समीकरण सन्निकटन अंकगणित मध्यम अंग्रेजी भाषा English language रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन - वर्क लाइफ बैलेंस परीक्षण बंद करें वाक्य व्यवस्था गलती पहचानना कॉलम से मिलान करें फिलर्स आसान मॉडरेट

LIC असिस्टेंट परीक्षा का आयोजन IBPS PO मेन्स या क्लर्क मेन्स जैसे बैंक परीक्षा Bank exam की तर्ज पर किया गया था।