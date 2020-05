Big Breaking: भीषण सड़क हादसे में 8 मजदूरों की मौके पर मौत, 50 से ज्यादा घायल

गुना. मध्यप्रदेश के गुना जिले में बुधवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 8 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई है जबकि 55 से ज्यादा घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि घायलों में कुछ की स्थिति गंभीर है। फिलहाल हादसे की जानकारी मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंच गया और घायलों को अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम किया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मृतक उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और लॉकडाउन के कारण अपने घर वापस जा रहे थे।

Madhya Pradesh: 8 labourers dead & around 50 injured after the truck they were travelling in, collided with a bus in Cantt PS area in Guna last night. Injured persons shifted to district hospital.All the 8 killed labourers were going to their native places in UP from Maharashtra. pic.twitter.com/OaB9SCLpjY