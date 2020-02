कमलनाथ के मंत्री ने कहा- मुझे खेद है मैं एक साल से मंत्री हूं और क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया

गुना. मध्यप्रदेश के श्रम मंत्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया ने अपने ही विभाग पर सवाल उठाए हैं। रविवार को गुना में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा- मैं एक साल से मंत्री हूं, लेकिन हम गुना में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए आप लोगों से खेद व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि आपने आज मुझे यहां बुलाया और मुझे बोलने का अवसर दिया। हम गुना के लिए जो भी कर सकते हैं करेंगे। बता दें कि महेन्द्र सिंह सिसोदिया रविवार को औद्योगिक क्षेत्र के एक कम्युनिटी हाल को संबोधित करने पहुंचे थे।

MP Minister MS Sisodiya in Guna: I've been a minister for a year now but we couldn't do something to give boost to industrial sector, I express my regret. You called me here today & I got the opportunity to speak with you, we'll do whatever we can for Guna, as MP government.