सीएसपी और टीआई से अकेले ही भिड़ गई महिला, जमकर बरसाए थप्पड़

सीएसपी और टीआई से अकेले ही भिड़ गई महिला, जमकर बरसाए थप्पड़

गुनाPublished: Mar 11, 2024 02:38:19 pm Submitted by: deepak deewan

Woman alone clashes with Guna CSP and TI पुलिस ने सख्ती की तो एक महिला ऐसी बिफराई कि कई पुलिसवालों से अकेले ही भिड़ गई।

एमपी के गुना में दर्दनाक हादसा हुआ। यहां एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने इसे सुसाइड का केस बताया जबकि युवक के परिजनों ने आरोप लगाया कि जिस फैक्ट्री में वह काम करता था, उसके मालिक ने युवक की हत्या की है।