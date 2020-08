पंजाब में Corona से अब तक 706 मौतें, 27936 संक्रमित, जानिए अपने जिले का हाल

चंडीगढ़। पंजाब राज्य में कोरोना (Coronavirus havoc in Punjab) से (अब तक 706 मौतें (706 deaths till date due to coronavirus s in Punjab) हो चुकी हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 27,936 हो गई है। पिछले दस दिन से प्रतिदिन लगभग एक हजार कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। 30-40 के बीच मौतें हो रही हैं। पिछले चौबीस घंटे में 1036 नए मरीज मिले हैं और 36 मौतें हुई हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि पंजाब की स्थिति कितनी खराब हो रही है। पंजाब सरकार लगातार प्रयास कर रही कोरोना को रोकने का, लेकिन लुधियाना, जालंधर और अमृतसर में स्थिति खराब होती जा रही है।

नमूनों और मामलों का विवरण

1. अब तक संदिग्ध मामलों की संख्या 7,23,357

2. अब तक पॉजि़टिव पाए गए मरीज़ों की संख्या 27,936

3. ठीक हुए मरीज़ों की संख्या 17,839

4. सक्रिय मामलों की संख्या 9,391

5. मरीज़ों की संख्या जो कि ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं 142

6. मरीज जिनकी स्थिति गंभीर है और वैंटिलेटर पर हैं 25

7. कुल मौतें 706

चौबीस घंटे की स्थिति

1. नए मरीज़ों की संख्या जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं 00

2. नए मरीज़ों की संख्या जो आईसीयू में दाखि़ल हैं 07 (जालंधर-6, अमृतसर-1)

3. नए मरीज़ों की संख्या जो वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं 14

4 ठीक हुए नए मरीज़ों की संख्या 627

5. मौत के आए नए मामलों की संख्या 36 (अमृतसर-2, गुरदासपुर-1, होशियारपुर-1, जालंधर-5, कपूरथला-3, लुधियाना-13, एसएएस नगर-3, पटियाला-2, रोपड़-1, संगरूर-3, तरन तारन-2)

6. कोरोना पॉजि़टिव पाए गए मरीज-1035



जिला, संक्रमण के नए मामले

लुधियाना 222

जालंधर 176

अमृतसर 41

पटियाला 140

संगरूर 24

एसएएस नगर 88

होशियारपुर 2

गुरदासपुर 2

फिरोज़पुर 66

पठानकोट 1

तरन तारन 7

बठिंडा 79

फतेहगढ़ साहिब 43

मोगा 21

एसबीएस नगर 17

फरीदकोट 32

फाजि़ल्का 5

कपूरथला 19

रोपड़ 10

मुक्तसर 15

बरनाला 13

मानसा 12



जि़ला, पुष्ट मामले, सक्रिय मामले, ठीक हुए, मौतें

1. लुधियाना 6146 1906 4031 209

2. जालंधर 3593 1208 2294 91

3. अमृतसर 2634 501 2029 104

4. पटियाला 3239 1368 1808 63

5. संगरूर 1403 219 1140 44

6. एसएएस नगर 1594 852 714 28

7. होशियारपुर 760 143 595 22

8. गुरदासपुर 972 249 695 28

9. फिरोज़पुर 777 363 404 10

10. पठानकोट 646 198 433 15

11. तरन तारन 512 157 338 17

12. बठिंडा 1012 541 458 13

13. फतेहगढ़ साहिब 588 178 404 6

14. मोगा 654 202 446 6

15. एसबीएस नगर 421 104 310 7

16. फऱीदकोट 498 208 289 1

17. फाजि़ल्का 402 86 314 2

18. कपूरथला 526 200 307 19

19. रोपड़ 410 117 286 7

20. मुक्तसर 341 86 252 3

21. बरनाला 553 403 140 10

22. मानसा 255 102 152 1

योग: 27936 9391 17839 706