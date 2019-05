VIDEO: रोड़ शो के दौरान ​महिला ने किया सनी देओल को किस,शर्म से लाल पड़ गया सनी का चेहरा

(गुरदासपुर): बॉलीवुड जगत में अपने अभिनय से अमिट छाप छोड़ने और सुपर हिट मूवीज से दर्शकों के दिल में जगह बनाने के बाद सनी देओल अब राजनीति के अखाड़े में अपना दमखम दिखाने के लिए कूद पडे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें गुरदासपुर से उम्मीदवार बनाया है। अपनी जीत निश्चित करने के लिए सनी धुंआधार प्रचार कर रहे हैं। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं। राजनीति में तो सनी नए है पर उनके फैन्स में उनकी दिवानगी बरकरार है। ऐसे में उनके लिए जुटने वाली भीड़ में कौन उनका समर्थक है कौन फैन यह पता करना बड़ी मुश्किल का काम है। पर बुधवार को सनी के बटाला रोड़ शो में एक महिला ने यह साफ कर दिया कि वह उनकी कितनी बड़ी फैन है। रोड़ शो के दौरान महिला ट्रक पर सनी के साथ फोटो खिंचाने के लिए चढ़ी और मौका पाकर उन्होंने अपने चहिते अभिनेता और हाल ही में राजनेता बने सनी देओल के गाल को चूम लिया। एकाएक तो सनी भी कुछ समझ नहीं पाए पर बाद में उनके गाल शर्म के मारे लाल हो गए।

A female fan of Sunny Deol kissed on his cheeks during Election road show,,,bjp leaders sees it as showering of love by Sunnys supporters The video getting viral .watch this .. @iamsunnydeol @aapkadharam @BJP4India @BJP4Punjab pic.twitter.com/bbIrG1EThd