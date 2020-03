सुंदर भविष्य के बजाए इनको विदेश में मिली जेल की सजा

इन चार युवकों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ( These Youths got prision) सुंदर भविष्य बनाने के स्थान पर उन्हें विदेश में जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी, परिजनों को पापड़ ( Parents did hard ) बेलने पड़ेंगे। पंजाब के इन चार युवकों ( fraud of Travel agents ) को बेहतर भविष्य तो नहीं मिला पर जेल की सजा मिल गई।