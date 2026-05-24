गुरुग्राम: खांडसा मंडी में पार्किंग विवाद पर खूनी खेल, आढ़ती ने सुआ घोंपकर पड़ोसी फल व्यापारी को उतारा मौत के घाट, वीडियो वायरल

देखते ही देखते दोनों व्यापारियों के बीच का झगड़ा इतना बढ़ गया कि वहां मौजूद दूसरे लोग भी बीच-बचाव के लिए आ गए। गुस्से में आकर आरोपी जय भगवान अपनी दुकान के अंदर गया और वहां रखा एक नुकीला सुआ उठा लाया। उसने बिना कुछ सोचे-समझे भारत भूषण के पेट और छाती पर एक के बाद एक कई वार कर दिए। अचानक हुए इस हमले से भारत लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गए। आसपास के लोगों ने बड़ी मुश्किल से आरोपी को पीछे धकेला और घायल भारत भूषण को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।