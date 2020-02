बीयर सस्ती, शराब की क्वालिटी सुधारने पर जोर, सरकार ने बनाए नए नियम

मौजूदा वित्त वर्ष में 7500 करोड़ रुपए राजस्व आने की उम्मीद थी लेकिन अनुमानित 6600-6700 करोड़ रुपए ही इकट्ठा (Beer Rate In Haryana) होने की उम्मीद (Haryana New Excise Policy) है (Wine Rate In Haryana)...