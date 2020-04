Coronavirus Effect: हरियाणा में बिना परीक्षा पास होंगे आठवीं तक के विद्यार्थी, देखिएं क्या बोले CM?

Haryana News: इसी के साथ सरकार ने बोर्ड कक्षाओं के स्कूली छात्रों के लिए भी विशेष घोषणा की (First To 8th Class Students Will Pass Without Exam In Haryana) है...