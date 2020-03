गुरुग्राम: कॉर्पोरेट ऑफिसों को घर से काम कराए जाने की सलाह, सामने आया है Coronavirus पॉजिटिव मामला

(गुरुग्राम): कोरोना वायरस ने अब हरियाणा में भी दस्तक दे दी है। गुरुग्राम से हरियाणा का पहला कोरोना पॉजिटिव केस। पीड़ित मरीज एक महिला है जिसका एक निजी अस्पताल में इलाज जारी है। इस मामले को देखते हुए बड़े एहतियाती कदम उठाए गए हैं। गुरुग्राम में सभी एमएनसी, आईटी फर्म, उद्योग, बीपीओ, समेत सभी कॉर्पोरेट कार्यालयों को अपने कर्मचारियों व अधिकारियों को 31 मार्च तक घर से ही कार्य कराए जाने की सलाह दी गई है।

Ranbir Singh Sangwan, Dy Director of Haryana Public Relation Department: All MNCs, IT firms, industries, BPOs, corporate offices situated in district Gurugram are advised to allow their officer/employees to work from their home till 31st March with immediate effect. #COVID2019