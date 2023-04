2025 तक दिखेंगे KIAASA के 500 से अधिक स्टोर्स, शॉपिंग इंडस्ट्री में आएगी क्रांति

भारत के लोकप्रिय कपड़ों में से एक KIAASA ने अपनी दुकानों की शाखाएं 2025 तक 500 से भी ज्यादा खोलने की योजना बनाई है। इसके लिए, वे संभवतः निवेशकों को एक आकर्षक मौका दे रहे हैं।

More than 500 stores of KIAASA will be seen by 2025, Revolution came in shopping industry