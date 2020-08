अजब प्रेम की गजब कहानीः प्रेमी और पति की मदद से श्वसुर की हत्या, पढ़िए क्या है वजह

गुरुग्राम/कैथल। हरियाणा Haryana से रोजाना ही दुष्कर्म Rape, प्रेम और हत्या Murder की खबरें आती रहती हैं। ये खबर सबसे हटकर है। यहां पति और प्रेमी के साथ मिलकर श्वसुर की हत्या कर दी गई। (Woman murdered father in law in with husband and lover) शव को भी ठिकाने लगा दिया गया। चार दिन बाद ये मामला खुला। पुलिस ने आरोपी पति और पत्नी को हिरासत में ले लिया है। जांच की जा रही है। प्रेम की तलाश हो रही है।

क्या है घटनाक्रम

कैथल के कमालपुर गांव निवासी राजकुमार (मृतक का भतीजा) ने कलायत पुलिस को जो बताया, वह इस प्रकार है- उसका चाचा रामेश्वर तीन अगस्त, 2020 को मकान के ऊपर वाले कमरे में मृत अवस्था में पड़ा हुआ मिला। इसकी सूचना रामेश्वर के बेटे कंवरभान ने दी। जब वह मौके पर गया तो देखा कि चाचा राममेश्वर का चेहरा पूरा जला हुआ था। ऐसा लगा कि शव को कुत्तों ने भी नोंचा है। रात में ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। कंवरभान ने तीन दिन बाद गांव निवासी ब्लॉक समिति सदस्य राममेहर के सामने हत्या का की बात कही। यह बात मुझ तक पहुंची। हत्या के लिए दो दिन पहले ही योजना बनाई गई। चाचा की हत्या मृतक के बेटे कंवरभान, उसकी पत्नी मंजू और उसके प्रेमी ने मिलकर की है। मंजू का चरित्र ठीक नहीं है। मंजू से मिलने के लिए उसका प्रेमीघर आता था, जो चाचा राममेश्वर को पंसद नहीं था। कई बार मंजू को इस बारे में समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। मंजू का कहना था कि जब मेरे पति को कोई समस्या नहीं है तो तुम क्यो टांग अड़ाते हो। बार-बार समझान से नाराज मंजू ने अपने पति और प्रेमी के साथ मिलकर चाचा की हत्या कर दी। चेहरे को तेजाब डालकर जलाया।

क्या कहना है पुलिस का

इस शिकायत के बाद पुलिस ने हत्यारोपी तीनों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। प्रेमी फरार है। पति-पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कलायत पुलिस थाना प्रभारी सोमवीर ने बताया कि राजकुमार ने कार्रवाई की मांग की है। प्रेमी को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है।