37 हजार पर 200 संक्रमित निकले, 12 लाख के आने पर क्या हाल होगा, असम सरकार परेशान

( Assam News )राज्य के बाहर रहने वाले लोगों के ( Migrant labour increased infection ) वापस से लौटने से कोरोना संक्रमितों की संख्या में भारी उछाल आया है। राज्य में अब तक 37 हजार लोगों के आने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर दौ सौ पार कर गई है। यदि 12 लाख लोग ( What will happen after 12 lac return ) और आने बाकी है तब यह आंकड़ा कहां पहुंचेगा।