मिजोरम का एक गांव लड़ रहा है नागरिकता की अलग जंग

Tension between Mizo-chakma: मिज़ो-चकमा समुदाय के बीच तनाव दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। मिजोरम के लुंगलई जिले में नागरिकता को लेकर मिजो और चकमा समुदाय में विवाद (Tension in Mizo and Chakma community for citizenship) चल रहा है। वर्तमान में लुंगलई (lunglai) के एक गांव को जबरन खाली कराने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आरोप है कि दिसंबर में ही राज्य सरकार ने मिजो समुदाय के नागरिक संगठनों की मदद से कमलानगर-देमगिरी के पास चकमा समुदाय का गांव खाली कराया है।