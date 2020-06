असम में तेल के कुए में जारी आग तक पहुंचने के लिए सेना ने बनाया पुल

(Assam News ) भारतीय सेना (Army build the bridge ) ने असम के तिनसुकिया जिले के बागजान गैस के प्राकृतिक कुएं में लगी आग (Fire in Oil India's well ) तक विशेषज्ञों के पहुंचने के लिए पोनटोन पुल का निर्माण करीब 90 प्रतिशत पूरा कर लिया है। इस पुल के निर्माण के लिए ऑयल इंडिया कंपनी ने अनुरोध किया था। गैस के अनियंत्रित प्रवाह के कारण आग अब भी धधक रही है।