असम बाढ़: देखी बॉलीवुड के 'खिलाडी कुमार' की दरियादिली, राहत के लिए देंगे 2 करोड़

(गुवाहाटी,राजीव कुमार): बॉलीवुड के ‘खिलाड़ी’ लोकप्रिय अभिनेता अक्षय कुमार ( Akshay Kumar ) ने असम के बाढ़ ( Assam Flood ) पीडि़तों और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ( Kaziranga National Park ) के जीव-जंतुओं के लिए दो करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। अक्षय ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ और बाढ़ प्रभावित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के जीव-जंतुओं के लिए एक करोड़ की राशि देने की घोषणा की है। अक्षय के इस कदम के लिए मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ( Sarbananda Sonowal ) ने प्रशंसा करने के साथ ही कहा कि अभिनेता ने जो मानवीयता राज्य के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए दिखाई है, वह अन्य को भी प्रेरित करेगी। मालूम हो कि अक्षय ने ट्विटर पर यह जानकारी दी। साथ ही उन्होंने अन्य से अपील की है कि वे भी मदद का हाथ आगे बढ़ाए।

Absolutely heartbreaking to know about the devastation by floods in Assam.All affected, humans or animals,deserve support in this hour of crisis.I’d like to donate 1cr each to the CM Relief Fund & for Kaziranga Park rescue.Appealing to all to contribute @CMOfficeAssam @kaziranga_