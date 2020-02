हिंदू बंगालियों को असमिया से शादी करने पर मिलेगी आर्थिक मदद, दूरियां कम करने के प्रयास

Assam News: बोर्ड के चेयमैन आलोक कुमार घोष ने कहा कि अलग समुदाय में विवाह करने वाले दंपती (Financial Help To Hindu Bengali-Assamese Couple After Marriage) को अक्सर संपत्ति से बेदखल कर दिया (Assam News) जाता है। (Assam Government) इसके (Citizenship Amendment Act) अलावा (CAA)...