शरजील को लाया गया गुवाहाटी, ABVP ने किया विरोध, पुलिस ने लिया 4 दिन के रिमांड पर

(गुवाहाटी): देशद्रोह का आरोप झेल रहे जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के पीएचडी स्कॉलर शरजील इमाम को गुरुवार शाम दिल्ली से गुवाहाटी लाया गया। उसके गुवाहाटी स्टेशन पहुंचने के बाद स्थिति गरमा गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने शरजील के खिलाफ नारेबाजी की और धरना दिया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुलिस उसे गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से स्वास्थ्य जांच के लिए ले गई।

Assam: Members of Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) stage protest outside Guwahati Railway station, as Sharjeel Imam was brought for interrogation and to be produced before a local court. https://t.co/WEWsKDGAWU pic.twitter.com/SIEV4pT3Xf