असम: लॉकडाउन में सजे बाजार, बंद कराने गई पुलिस पर हुआ हमला

मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया (Attack On Police In Assam During Lockdown) जाएगा...