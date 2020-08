मां से जुदा हुआ उसका शिशु, कहीं बाढ़ की चपेट में आकर नहीं चल बसी हो

(Assam News) यह एक मां और बेटे (Story of mother&child ) की दास्तां हैं। भयानक जंगल और बाढ़ के बीच दोनों एक-दूसरे की (Mother&child searching each other ) तलाश कर रहे हैं। भटकता हुआ बेटा तो सही हाथों में पहुंच गया पर मां के बारे में यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वह अब इस (May be mother is no more ) दुनिया में है भी या नहीं।