ब्रह्मपुत्र रौद्र रूप में, असम में 3 लाख लोग आए बाढ़ की चपेट में

असम (Assam News ) के 10 से ज्यादा जिलों में तीन लाख से ज्यादा लोग बाढ़ ( Flood in Assam ) से प्रभावित हुए हैं। कई निचले इलाकों में पानी भर जाने से लाखों (3 lac people affected by flood ) लोगो को राहत शिविरों की शरण लेनी पड़ी हैं। कई इलाकों मे पुल और सड़कें बह गई हैं। ब्रह्मपुत्र नदी (Brahmaputra is on danger mark ) का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है।