त्रिपुरा के राहत शिविरों में भूख से मरने लगे शरणार्थी

Bru Refugees: ब्रू-शरणार्थियों (Bru Refugees ) ने पिछले 4 दिनों से त्रिपुरा में अपनी मांगों को लेकर सड़कें जाम कर दी (Roads blocked with demands) हैं। शिविरों में राहत सामाग्री की आपूर्ति बंद (Relief supplies stopped) कर देने के बाद ब्रू-शरणार्थी सड़कों पर उतर आए और रास्ते जाम कर दिए। राहत -शिविरों में भूख से मरने की खबरें आने लगी (Relief - Reports of starvation started coming in the camps) हैं।