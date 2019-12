CAA के खिलाफ उतरे कलाकार, अहिंसक आंदोलन में आ रही तेजी

CAA Protest In Assam: Citizenship Amendment Law के खिलाफ असम (Anti CAA Protest In Assam) की सड़कों पर विभिन्न कलाकार प्रदर्शन (Artists Started Movement In Assam Against CAA) करते दिखाई दे सकते है, अखिल गोगोई (Akhil Gogoi) की गिरफ्तारी का भी जमकर विरोध हो रहा है...