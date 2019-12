असम में कैब को लेकर भड़का आंदोलन

आज लोकसभा में पेश होगा विधेयक

असम 9 को तो पूर्वोत्तर 10 को रहेगा बंद

राजीव कुमार गुवाहाटी

असम में प्रस्तावित नागरिकता संशोधन विधेयक (कैब) को लेकर विरोध और तेज हो गया है। लोकसभा में सोमवार को विधेयक को पेश किया जाएगा। उधर असम में बंद का सिलसिला शुरू हो गया है। विधेयक के खिलाफ जनगोष्ठियों संगठनों ने सोमवार को असम बंद का आह्वान किया है। वही,ं नार्थ ईस्ट स्टूडेंटस आर्गेनाइजेशन (नेसो) ने 10 दिसंबर को पूर्वोत्तर बंद का आह्वान किया है। 10 दिसंबर के बंद से नगालैंड को अलग रखा गया है क्योंकि वहां हार्नबिल फेस्टिवल चल रहा है। भाजपा-अगप के सांसदों-मंत्रियों-विधायकों के पुतले फूंकने के अलावा उनके घरों के बाहर पोस्टर चिपकाए गए हैं। कभी कैब का विरोध करने वाले असम गण परिषद (अगप) सांसद वीरेंद्र प्रसाद वैश्य के पोस्टर चिपकाए गए है कि वे लापता हैं। किसी को खबर होने पर संपर्क करने को कहा गया है। वहीं असम गण परिषद (अगप) नेता तथा राज्य के खाद्य व आपूर्ति विभाग के मंत्री फणिभूषण चौधरी को विरोध के डर से पार्टी की एक सभा छोड़कर भागना पड़ा। पहले असम गण परिषद (अगप) कैब का विरोधी था और अब वह पक्षधर बन गया है। कृषक मुक्ति संग्राम समिति के नेता अखिल गोगोई ने कहा कि जिस दिन संसद में विधेयक पारित हो जाएगा उस दिन हम कानून का उल्लंघन शुरू करेंगे। राज्य में कैब के विरोध में हर रोज मशाल जुलूस निकाले जा रहे हैं।

कांग्रेस करेगी विरोध

Assam: All Assam Students' Union (AASU) holds a torch rally in Guwahati to protest against the Citizenship Amendment Bill (CAB). The Bill is in Lok Sabha's 'List of Business' for tomorrow. pic.twitter.com/a0XkVgaQrg