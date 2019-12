नागरिकता बिल के विरोध में हिंसक हुआ असम, गुवाहाटी में कर्फ्यू

CAB: नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर असम में चल रहे प्रदर्शन (Demonstrations in Assam) बुधवार को हिंसक हो उठे। प्रदर्शनकारियों ने जगह—जगल टायर जलाकर यातायात बाधित किया और बाजार बंद करा दिए (Closed the market)। हालात बिगड़ता देख सरकार ने गुरुवार शाम 7 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद (Internet service down) करने की घोषणा की। इसी के साथ गुवाहाटी में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू (Indefinite curfew in Guwahati) लागू किया गया है।