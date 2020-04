चीन चालबाजी से बाज नहीं आ रहा, असम में सुअरों की मौत

( Assam News ) कोरोना ( Corona ) वायरस फैलाने को लेकर पूरे विश्व में तोहमत झेल रहे चीन की चालबाजी ( Trick of china ) कम नहीं हो रही है। कोरोना के बाद चीन द्वारा मृत सुअरों ( Floated dead pigs in Brhamputra ) के जरिए बीमारी फैलाने का मामला सामने आया है। असम मेें अब तक ( Thousands pigs died in Assam ) 2500 से ज्यादा सुअरों की मौत हो चुकी है।