असम में तेल के कुए में लगी आग हुई बेकाबू, 2 मरे 6 घायल

(Assam News )तिनसुकिया जिले में 'ऑयल इंडिया' के (Oil India ) बागजान कुएं में (Fire in Indian Oil well ) लगी भीषण आग में दो दमकलकर्मियों की मौत (2 died in oil well fire ) हो गई। इस हादसे में छह लोग घायल हो गए। कुए में क्रूड ऑयल और गैस की भारती तादाद में मौजूदगी से अनुमान लगाया जा रहा है कि आग बुझाने मे कई महीनों का वक्त लग सकता है।