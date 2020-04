पायलट से डॉक्टर को हुआ कोरोना संक्रमण और फैलता चला गया

( Meghalaya News ) मेघालय में कोरोना से पहली मौत ( 1st death of corona in Meghalaya ) हुई है। यह मौत एक डाक्टर ( Doctor 's death of corona ) की हुई है। मृतक 69 वर्षीय डॉक्टर जॉन एल साइलो का तड़के पौने तीन बजे निधन हो गया। वह बेथानी अस्पताल के ( Deaceased doctor was owner of hospital ) संस्थापक थे। उनमें सोमवार शाम कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई थी।