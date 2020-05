मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहा है कोरोना का भूत

( Assam News )कोरोना का खौफ ( Terror of Corona ) जहां जीते-जी पीछा नहीं छोड़ रहा, वहीं मरने के बाद भी चैन नहीं लेने दे रहा है। ( Family facing problem in last rituals )यदि कोरोना से मौत हो गई तो अंतिम संस्कार भी करना ( Assam Government gave direction ) आसान नहीं है। असम सरकार कुछ इस तरह की ही सामाजिक परेशानी से जूझ रही है।