डिटेंशन सेंटर में मरे पाल के परिवार ने पीएम मोदी से किए सवाल

डिटेंशन कैंप के दौरान बीमारी ( Died at detention Centre ) से मरे दुलाल चंद्र पाल के परिवार के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से सवाल ( Ask to PM Modi ) किया है कि वे बतांए कि पाल कहां मरे थे। पाल के परिवार जनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिटेंशन सेंटर नहीं होने के बयान पर यह सवाल किया है।