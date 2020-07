जिसे 129 साल पहले विलुप्त मान लिया गया, वह छिपा था असम के जंगलों में

जिसे 129 साल पहले विलुप्त मान लिया, वह छिपा था असम के जंगलों में

(Assam News ) जैव विविधता (Bio diversity ) के लिए विख्यात असम के जंगलों (Extinct snake found ) में एक ऐसे सांप की प्रजाति की खोज की गई है, जिसे 129 साल से विलुप्त (Extinct 129 Years ago ) मान लिया गया था। असम कीलबैक नाम के इस सांप को आखिरी बार वर्ष 1891 में देखा (This snkae last seen in 1891 ) गया था। इसके बाद से इस प्रजाति का कोई अता-पता नहीं चल रहा था।