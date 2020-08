असम में बाढ़ से मचा हुआ है कोहराम, 113 मौतें

(Assam News ) देश में मानसूनी (Flood in Assam ) बारिश की वजह से कई राज्यों में लगातार बाढ़ के हालात बने हुए हैं। इनमें बाढ़ से सबसे अधिक प्रभाव बिहार और असम पर (113 deaths in assam ) पड़ा हैं। इन दोनों ही राज्यों में लाखों लोग बाढ़ की गिरफ्त में हैं और कई जिले बाढ़ के (30 District of Assam affected by flood ) पानी में डूबे हुए हैं। असम की बात करें तो सूबे में भी बाढ़ से कोहराम मचा हुआ है।