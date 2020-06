असम में बिगड़ रही है बाढ़ की स्थिति, अब तक 16 मरे और ढाई लाख प्रभावित

(Assam News ) असम में बाढ़ (Flood in Assam ) से मरने वालों की संख्या 16 हो (16 died due to flood ) गई है। डिब्रूगढ़ में एक व्यक्ति की मौत हो गई। लगातार जारी भारी बारिश से नदियां खतरें (Rivers flowing on danger mark ) के निशान से ऊपर बह रही हैं। इससे बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। करीब ढाई लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।