इन राजस्थानियों के लिए रेलवे पुलिस भगवान के अवतार से कम नहीं

( Tripura News ) लॉक डाउन ( Lock down ) के कारण इस पूर्वोत्तर राज्य ( Northeast News ) में फंसे राजस्थान के 27 से ( Rajasthani stuck in Tripura ) अधिक लोगों के लिए रेलवे पुलिस (GRP) भगवान के ( form of god ) अवतार से कम नहीं हैं। पुलिस न सिर्फ इन परिवारों के खाने-पीने का इंतजाम कर आश्रय प्रदान कर रही है, बल्कि एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाकर उसका प्रसव तक कराया।