सौ वर्षीय वृद्धा ने कोरोना को मात देकर हरा दिया मौत को, अस्पताल में मना जश्न

(Assam News ) यदि इरादे और मजबूत हो जीने की तमन्ना हो मौत कुछ नहीं (100 year old win corona ) बिगाड़ सकती। कोरोना को मात देकर सौ वर्षीय वृद्धा ने (Strong will power ) यह साबित कर दिया। कोरोना पीडि़त वृद्धा ने मौत को मात (Defeat to death ) दे डाली। उसकी अधिक उम्र चिकित्सकों के लिए (Challenge upon doctors ) चुनौती बनी हुई थी। किन्तु उसने अपनी जीजिविषा के दम पर इस आयु को भी चुनौती नहीं बनने दिया।