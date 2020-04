यहां मॉस्क नहीं लगाया तो नहीं मिलेगी सब्जी

( Tripura News ) त्रिपुरा जैसे छोटे और आदिवासी बाहुल्य पूर्वोत्तर राज्य में अनोखे तरीके से कोरोना ( Defeating Corona ) से दो-दो हाथ किए जा रहे हैं। ( Corona awarness ) राजधानी अगरतला में पहले मास्क न पहनने पर पेट्रोल ( No mask no petrol ) नहीं दिया जा रहा था, अब सब्जी बेचनेवाले मास्क न पहनने पर सब्जी ( without mask no vegetables ) नहीं दे रहे हैं।