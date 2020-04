बाल शिक्षा में दूसरे राज्यों की सरकारें मणिपुर से सीख ले सकती हैं

( Manipur News ) सरकारें चाहे तो हर समस्या का समाधान खोज ( If there is a will, there is a way ) सकती हैं। जरुरत है ईमानदारी से दृढ़ इच्छाशक्ति की। ( Manipur government inisitive ) मणिपुर सरकार ने छोटे बच्चों के लिए ई शिक्षा शुरु की है। ई शिक्षा भी बोरियत भरी नहीं है, बल्कि बच्चों की उम्र और जरुरत के अनुसार काटूर्न कॉमिक्स ( Comics education book ) के जरिए दी जा रही है।