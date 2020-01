भारत को बड़ी उपलब्धि, फुटबॉलर बाला देवी ने रेंजर्स एफ़सी के साथ किया करार

इम्फाल,सुवालाल जांगु: मणिपुर की बाला देवी ने बुधवार को स्कॉटिश फुटबॉल क्लब– रेंजर्स एफ़सी के साथ खेलने के लिए डील साइन की है। इस साल के नवंबर से बाला देवी इसके लिए प्रशिक्षण लेना शुरू करेगी। उसके बाद वह रेंजर्स एफसी के लिए खेल सकेंगी। ऐसा करने वाली वह न केवल पहली भारतीय बल्कि पहली एशियन फुटबॉल खिलाड़ी बन जाएंगी।

29 वर्षीय बाला देवी वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम की टॉप खिलाड़ी हैं। 2010 से अब तक 58 मैच में उसने 52 गोल अपने नाम किए है। वह दक्षिण एशिया क्षेत्र की टॉप अंतराष्ट्रीय गोल करने वाली खिलाड़ी हैं। महज 15 साल की उम्र में बाला ने फुटबॉल खेलना शुरू किया था। अंतराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बाला भारतीय राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम की कप्तान भी रही हैं।

🆕📝 #RangersFC are delighted to announce the signing of @IndianFootball attacker Bala Devi, subject to international clearance.



