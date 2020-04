कामाख्या मंदिर का अंबुवासी मेला इतिहास में पहली बार नहीं होगा

( Assam News ) अब तक के उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्यो के ( First time in history ) अनुसार पहली बार के लिए गुवाहाटी के नीलांचल पहाड़ी पर स्थित प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर ( Kamakhya temple news ) में इस बार कोरोनावायरस के चलते अंबुवासी मेला ( Ambuvasi fair will not held ) आयोजित नहीं होगा। हर साल होनेवाले आयोजन देश-विदेश से 20-25 लाख श्रद्धालु आते हैं। पांच दिनी यह महोत्सव हर साल 22 से 26 जून तक आयोजित होता है।