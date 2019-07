करीमगंज में हुआ भीषण सड़क हादसा, बसों की भिड़ंत में 2 की मौत, 30 घायल

(गुवाहाटी,करीमगंज): करीमगंज जिले में आज सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। ओवरटेक करने के चक्कर में दो बसें आपस में भिड़ कर तालाब में जा गिरी। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई जबकि 30 लोग घायल हो गए। घायलों को सिलचर मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। मृतकों की संख्या में इजाफा होने की आशंका है।

Assam: Two died and 30 were injured after two mini buses collided in Karimganj, earlier today. pic.twitter.com/Q9rRgZGNuo