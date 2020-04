लॉक डाउन में यहां उड़ाई जा रही हैं किंग कोबरा व दूसरे जंगली जीवों की दावतें

यहां लॉक डाउन में उड़ाई जा रही हैं किंग कोबरा व दूसरे जंगली जीवों की दावतें

( Northeast News ) सामने सांप का ख्याल आते ही कंपकपी छूट जाती है और वह भी यदि किंग कोबरा ( Killing of king cobera ) जैसा विश्व का ( Party in lock down ) सर्वाधिक जहरीला सांप ( Most venmious snake ) हो तो होश फाख्ता होना लाजिमी है, किन्तु उत्तरपूर्वी राज्यों में किंग कोबरा भी अपनी जान बचाता फिर रहा है। कारण है कि लोग इसे और दूसरे जंगली जीवों को मारकर लॉक डाउन की पार्टियां कर रहे हैं।