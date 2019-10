यहां बांस है जिंदगी का बॉस... सबकुछ इसके ही आसपास

Northeast: पूर्वोत्तर में लोगों की ईमानदारी बांस की वफादारी का कोई जोड़ नहीं (Integrity of people is not an addition to the loyalty of bamboo)। सच मायने में यहां बांस ही जिंदगी और परिवार का असली बॉस है (Bamboo is the real boss of life and family here)। लोगों के परिवारों की रोजी रोटी इसी से चलती है (This is how families live their bread)। देश का 50 फीसदी बांस उत्पादन पूर्वोत्तर के राज्यों में ही होता हैं