अब उत्तरपूर्व के सामान बांग्लादेश तक बिकेंगे

Special Economic Zone: त्रिपुरा में भारत-बांग्लादेश सीमा (Indo-bangla border) पर पूर्वोत्तर का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन (Special Economic Zone-SEZ) खुलने जा रहा है। केंद्र सरकार ने त्रिपुरा के दक्षिण में स्थित सीमावर्ती कस्बे सबरूम में पहला एसईजेड की स्थापना को मंजूरी प्रदान की हैं। अब उत्तरपूर्व में बनने वाले प्रमुख सामान बांग्लादेश के बाजारों में बिकेेंगे (Now northeast goods will be sold to Bangladesh)।